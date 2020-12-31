شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفو» تطلق هاتفها الجديد لعام 2021.. تعرّف على المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة “فيفو” الصينية رسميا هاتفا ذكيا جديدا يسمى Vivo Y20 لعام (2021) في ماليزيا.

ويحتوي الهاتف على هيكل بلاستيكي بأبعاد 164.41 × 76.32 × 8.41 ملم ويزن 192 غراما.

ونقلا عن موقع ”جيزتشاينا“، يأتي هاتف “فيفو” الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.51 بوصة مع نسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 20: 9، ويقدم الهاتف دقة HD + بقياس 720×1600 بيكسل.

ويحتوي الهاتف على نظام كاميرا خلفية ثلاثية مرتبة بشكل عمودي مع فلاش ليد، وتتكون من كاميرا رئيسة بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بينما تتميز الكاميرا الأمامية بتصميم نوتش قطرة الماء بدقة 8 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بالأداء، يعمل Vivo Y20 لعام (2021) بمعالج ميديا تيك هيليو P35 مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، ويستخدم الجهاز واجهة فيفو FunTouch OS بناء على نظام التشغيل Android 10.

ويمتلك الهاتف الذكي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 10 وات، وتشمل الميزات الأخرى فتحة SIM مزدوجة، كما أنه متوافق مع شبكات Bluetooth 5.0 وGPS/ microSD ومقبس سماعة صوت مقاس 3.5 ملم ومستشعر بصمات أصابع جانبي.

ويأتي Vivo Y20 بمجموعة مختارة من الألوان، ويبلغ سعره 599 رينجت (بالعملة الماليزية) أي ما يعادل 148 دولارا.