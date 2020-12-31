شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد.. أمطار وضباب بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
كذلك تشمل الحالة أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل. كما يتوق تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.
كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل من القنفذة وجازان 31 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل طريف ورفحاء والقريات أقل درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.
https://ncm.gov.sa/Ar/Weather/LocalWeatherInfo/Pages/TomorrowWeather.aspx
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