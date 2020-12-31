شكرا لقرائتكم خبر عن عدد سكان دول الخليج العربى يبلغ 57.4 مليون نسمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد سكان دول الخليج العربية يبلغ 57.4 مليون نسمة، وأن نسبة الذكور بينهم تبلغ 61.3% بينما تبلغ نسبة الإناث 38.7%، وبين المركز أن هناك 159 ذكرا لكل 100 أنثى، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للسكان يبلغ 2.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

ولفت إلى أن 21.9 من سكان المجلس أقل من 15 سنة وأن معدل إعالة صغار السن 29% ومعدل الإعالة الكلية 32.6%.