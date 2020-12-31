مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين على طريق جنين - نابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة على طريق جنين- نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن نحو 50 مستوطنا هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة على طريق جنين نابلس، ما أدى لإلحاق أضرار بعدد منها، قبل أن يغلقوا الطريق أمام المواطنين الفلسطينيين.

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