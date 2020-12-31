شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يطالب الجميع بتنفيذ اتفاق السلام التاريخى مع حركات الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجميع بتنفيذ اتفاق السلام التاريخي مع حركات الجنوب. وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال ، أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إنجاز تاريخي. وتابع عبد الفتاح البرهان: أدعو القياديين "الحلو" و"عبدالواحد" للانضمام إلى السلام، لافتا إلى أن أبواب السلام ستظل مشرعة لتضم جميع السودانيين.

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