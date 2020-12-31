شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين: تطهير الصفا والمروة كل أسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خدماتها إلى المعتمرين وتقديم رعاية كاملة لزوار المسجد الحرام، ذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى على أنه يتم تطهير جبلى الصفا والمروة بشكل دوري مرة كل أسبوع.









وأضافت الرئاسة العامة لشئون الحرمين عبر موقعها الإلكترونى، أنه يأتي ذلك وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني، أنه يتم تطهير الجبلين بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

واختتم الودعاني، أن هذه الخدمات تتم بمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.