العاهل البحرينى يتبادل برقيات التهانى مع قادة الدول بمناسبة العام الميلادى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، مع قادة الدول العربية والاسلامية والصديقة. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، أن الملك أعرب في البرقيات عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار، سائلاً المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.

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