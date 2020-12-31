شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يُدين الهجوم على مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، الهجوم الذى استهدف أمس /الأربعاء/ مطار عدن في اليمن لحظة وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن هذا العمل الإرهابي يستهدف الخطوات الإيجابية التي تحققت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وتنفيذ الشق العسكري بموجب اتفاق الرياض الرامي لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
وأكدت قناعتها التامة بأن هذا الهجوم لن يثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة اللحمة بين الأشقاء في اليمن بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمنى.
كما أكدت وقوفها إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق وحكومته الشرعية، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بعاجل الشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يُدين الهجوم على مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.