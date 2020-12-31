إحصاء: في 2022 يتساوى عدد السكان الفلسطينيين واليهود

وقالت رئيسة الجهاز علا عوض إن: "هناك 5.2 مليون نسمة في دولة فلسطين، وحوالي 1.6 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.2 مليون في الدول العربية ونحو 738 ألف في الدول الأجنبية"، بحسب موقع "غزة برس".
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وتوقعت عوض أن يتساوى "عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2022، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود حوالي 7.1 مليون لكل منهم".
وذكرت عوض أنه "قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 5.2 مليون فردا؛ حوالي 3.1 مليون في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع غزة".
وأوضحت أن نسبة السكان اللاجئين لعام 2017 بلغت "نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة".
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