© Sputnik
وشدد المستشار الأول للرئيس العراقي، علي الشكري، على أن "أقل ما نقدمه لهذين الشهيدين العظيمين هو المشاركة في احتفالات إحياء ذكراهما التي تقام هذه الأيام".
ويشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، والحاج أبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة الحشد الشعبي العراقي، وثمانية من رفاقهما، قتلوا صباح الجمعة، 3 كانون الثاني/يناير 2020، في غارة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر كبير مستشاري الرئيس العراقي: مقتل سليماني والمهندس دلالة الانتصار على المحتلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.