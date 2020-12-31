الكويت تشتري "أباتشي" وقطع "باتريوت" أمريكية

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وذكرت صحيفة "الجريدة"، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أخطرت "الكونغرس"، أمس الأول، بموافقة وزارة الخارجية على طلب حكومة الكويت شراء 8 طائرات "أباتشي إيه.إتش -64 إي"، وتحديث 16 من طراز "إيه.إتش -64 دي" إلى النسخة "أباتشي إيه.إتش -64 إي".

وأفادت الصحيفة بأن قيمة صفقة الهليكوبتر قد تصل إلى 4 مليارات دولار، بينما تصل قيمة قطع غيار منظومة "باتريوت" الصاروخية، والتدريب على النسخة المطورة إلى 200 مليون دولار، مؤكدة أن طائرات الهليكوبتر ستؤدي إلى زيادة قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين الدعم الجوي القريب للبلاد، والاستطلاع المسلح وقدرات المهام الحربية المضادة للدبابات.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية قد أخطرت "الكونغرس" بالصفقة الكويتية، مشيرة إلى أن شركة "بوينغ" هي المتعاقد الرئيسي للأسلحة، إضافة إلى "ميسا" و"أريزونا" و"لوكهيد مارتن" و"جنرال إلكتريك" وغيرها.