الجزائر... 19 ولاية من المتوقع أن تستقبل العام الجديد بـ"حلة بيضاء"

وأفادت نشرة لمصالح الأرصاد الجوية من المستوى الثاني تساقط الثلوج والجليد على كل من ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، بجاية، سطيف وباتنة. حسبما جاء في جريدة "الشروق" الجزائرية.

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وستبدا الثلوج بالتساقط بداية من ظهيرة الجمعة على الولايات التي يتراوح ارتفاعها ين 900 وألف متر على سطح البحر. بينما ستمس الثلوج المرتفعات التي يتراوح علوها مابين الـ700 و800 متر يوم السبت. حيث سيتراوح سمكها بين 10 و20 سم.

وستمتد صلاحية هذه النشرية من الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني، على الساعة 15:00 مساء (14:00 بتوقيت غرينيتش) إلى الأحد 3 يناير/كانون الثاني الساعة 12:00 مساء (11:00 صباحا بتوقيت غرينيتش).