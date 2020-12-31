الكاتب المصري وحيد حامد يتعرض لأزمة صحية تدخله العناية المركزة

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن وحيد حامد، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، حيث يعاني الكاتب الكبير من مشاكل في القلب والرئة.
وأضافت أن وحيد حامد وضع تحت الملاحظة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للوقوف على طبيعة الأزمة بشكل عام.
وأشارت المصادر الإعلامية المحلية إلى أنه يرافق وحيد حامد، الذي يتواجد بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة المهندسين، ابنه الكاتب مروان حامد.
يذكر أن وحيد حامد قد تم تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين، التي اختتمت فعالياتها يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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