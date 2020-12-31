وقال الكاظمي في تغريدة له، "كلّ عام وأهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير. أتمنى السلام لشعبنا وللعالم".
وأضاف "تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي، وسنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان موحداً معافى، شعبنا يستحق اصلاحاً يليق بتضحياته".
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، أن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الأمني، داعيا إلى التضامن من أجل لـ"مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.
وتابع الكاظمي "يجب رفع المواقف الأمنية إلى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث".
ونوه الكاظمي إلى أن "التحديات لم تنته بعد، مازال أمامنا الكثير لعمله، ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: سنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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