هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بما بين 13% و36% في الربع الأول من العام، بفعل المخاوف من ركود عالمي نتيجة انتشار "كوفيد 19" والقيود المصاحبة له، علاوة على حرب أسعار النفط التي بالكاد اشتعلت في مارس/ آذار.
© REUTERS / STRINGER
عوضت الأسواق بعد ذلك بعض خسائرها على خلفية حزم الدعم الاقتصادي من الحكومات وتعافي أسعار النفط وإحراز تقدم على صعيد تطوير لقاحات لفيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
وعلى مدار العام الذي أوشك على الانقضاء، جاء أداء أبرز أسواق الأسهم في المنطقة كالتالي:
السعودي: ارتفع 3.6% (خامس مكسب سنوي على التوالي)
القطري: ارتفع 0.1% (ثالث زيادة سنوية على التوالي)
أبو ظبي: انخفض 0.6%
البحريني: انخفض 7.5% (أول تراجع سنوي في 5 سنوات)
العماني: انخفض 8.1% (رابع خسارة سنوية على التوالي)
دبي: هبط 10%
الكويتي: هبط 13.3% (كان الأفضل في العام الماضي)
المصري: هبط 22.3%
من جانبه قال جنيد أنصاري القائم بأعمال رئيس إستراتيجية وأبحاث الاستثمار في "كامكو إنفست" إن "التوزيع العالمي للقاحات وعملية التطعيم في منطقة مجلس التعاون الخليجي ستعطي المستثمرين مزيدا من الثقة".
وأضاف:
تعافي أسعار النفط الخام إلى مستوى قرب 50 دولارا للبرميل دعم المؤشر السعودي في النصف الثاني من 2020.
فيما قالت رضوى السويفي من "فاروس" للأبحاث إن أداء الأسهم المصرية كان الأسوأ في المنطقة بسبب المخاوف حيال إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا التي طغت على أرباح جيدة لأغلب الشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية الأفضل ومصر الأسوأ... أداء بورصات الشرق الأوسط خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.