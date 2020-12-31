"ترتبط بتهديدات خارجية"... ما سر عودة وزير الدفاع الجزائري الأسبق

وفي أغسطس /آب 2019 صدرت مذكرة توقيف دولية ضد نزار، بتهمة التآمر والإخلال بالنظام العام، وكان قد فر قبل ذلك بأسابيع إلى إسبانيا.

وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما بحق نزار.

© AFP 2020 / RYAD KRAMDI

ويقدم الخبراء عدة تفسيرات حول عودة نزار إلى الجزائر في وقت سابق من الشهر الجاري، بعضها يرتبط بالتهديدات الخارجية، وعملية التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وما وصفوه بمخاطر أمنية تحيط بالجزائر.

الجوانب القانونية

يقول عمار خبابة الخبير القانوني الجزائري، إن القضية التي اتهم فيها نزار بعد دراستها على مستوى المحكمة العليا، ظهر أن القرار كان مشوبا بعيوب وأخطاء قانونية.

ويضيف في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه من المرجح أن قضاة المحكمة العليا بما لهم من اختصاص، قد أعطوا قراءة مغايرة للقراءة التي قام بها قضاة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة)، لذلك تم نقض وإبطال قرار المجلس، وستعاد المحاكمة من جديد، مشيرا إلى أن نزار عاد رغبة في الاستفادة من هذه الفرصة.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية يرى خبابة أن الأمر على عكس ما ذهب إليه البعض، موضحا أن من حق المحكوم عليه غيابيا التقدم إلى المحكمة وتسجيل معارضة ضد الحكم الغيابي، لافتا إلى أن هذا ما قام به نزار.

وفيما يتعلق بأمر القبض، أشار إلى أن المعني كذلك وقبل أن يسجل المعارضة يفرغ الأمر بالقبض الصادر ضده، وتقرر الجهة المختصة في المحكمة أو المجلس التصرف بخصوص وضعية الشخص.

وضمن السياق السابق تبقي الجهة على حبسه، أو تقرر تسريحه، وليس في القانون ما يلزم بقاء المعني مدة محددة في الحبس قبل إفراغ الأمر بالقبض عليه، حيث يكفيه التقدم إلى المحكمة أو إلى السجن عن طريق الضبطية القضائية، فيقاد إلى السجن ويسلم نفسه تطبيقا لأمر القبض.

وبحسب القانوني، يمكن اقتياده في الحين إلى المحكمة، ويتم إفراغ أمر القبض، والتصرف تجاهه، ويسجل معارضة في الحكم، أو القرار الصادر ضده.

الجوانب السياسية

من جهته، قال الخبير القانوني الجزائري إسماعيل خلف الله، إن عودة خالد نزار يمكن قراءتها من جانبين القانوني والسياسي.

واتفق خلف الله مع خبابة في أن المحكوم عليه غيابيا يمكن أن يفرغ الحكم الصادر بحقه.

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه من الجانب السياسي فإن عودة نزار في هذا التوقيت تحمل العديد من الإشارات، معتبرا أن عودته تعني أن المنظومة التي ينتمي إليها تعود للواجهة.

أما الرأي الثاني بحسب الخبير يتعلق بالأخطار المحيطة بالجزائر على المستوى الخارجي، وكذلك الوضع الداخلي غير المتماسك، وأنها قد تكون محاولة لإجراء مصالحة، خاصة بعد تطبيع المغرب مع تل أبيب.

وبحسب خلف الله تريد السلطة توحيد الجبهة الداخلية، خاصة أن بقاء خالد نزار في الخارج يمثل خطورة على الجزائر في ظل علاقاته المتشعبة.

وجاءت عودة نزار بعد أسابيع من نقض المحكمة العليا للأحكام التي صدرت ضد اثنين من رؤساء المخابرات السابقين، هما اللواء المتقاعد بشير طرطق، والفريق المتقاعد محمد مدين، وكذلك سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.