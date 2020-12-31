الحكومة اليمنية تدعو إلى تصنيف من يقف وراء هجوم مطار عدن "جماعة إرهابية"

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول طائرة الحكومة بقصد القتل العمد وإيقاع أكبر قدر من الضحايا والأضرار، تبدو عليه بشكل واضح بصمات المليشيات الحوثية الإرهابية".

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وأضافت: "استهداف مدرج المطار وصالته الرئيسية وبواباته بعدد من المقذوفات الصاروخية التي أحدثت انفجارات كبيرة أدى إلى سقوط 26 شهيدا وأكثر من مائة جريح من المدنيين المسافرين والعاملين في المطار، إضافة إلى عدد كبير من الموظفين والقيادات الحكومية الذين تواجدوا لاستقبال الحكومة".

وأكدت "أهمية قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق المهني في ملابسات الحادث الإجرامي مع إمكانية مشاركة خبراء مجلس الأمن في الاطلاع على سير التحقيقات وسلامتها، وتحديد الجهة المسؤولة، وإعلان ذلك للرأي العام".

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين باستهدافها لحظة وصولها إلى مطار العاصمة المؤقتة، عدن، بـ 4 صواريخ باليستية.

وهزت ثلاثة انفجارات صالة مطار عدن الدولي، أمس الأربعاء، بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة قادمة من السعودية إلى مدرج المطار، ما أسفر عن مقتل 22 وإصابة أكثر من 50 آخرين من المتواجدين قرب الصالة، في حين جرى نقل رئيس الحكومة وأعضائها إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة.

ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن.

وأكد رئيس الجمهورية، أن: "الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".