داعش يعلن مسئوليته عن هجوم على حافلة فى سوريا ومقتل 40 جندى من الجيش السورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن هجوم على حافلة في سوريا أمس الأربعاء فى دير الزور، واكد إنه قتل 40 جنديا في الجيش السوري وقالت وكالة الأنباء السورية الأربعاء إن 28 مواطنا قتلوا وأصيب 13 أخرين في هجوم "إرهابى" استهدف حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق

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