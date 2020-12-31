أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى سلطان عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم /الخميس/ رسالة خطية إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
وقال الديوان الأميرى الكويتى - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح أن مبعوث أمير الكويت إلى سلطنة عمان، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قام بتسليم الرسالة إلى الخطية إلى السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني.
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