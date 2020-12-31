شكرا لقرائتكم خبر عن نوفا الإيطالية: تركيا نقلت أنظمة دفاع جوية تستخدم حصرا من الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النظام التركي خرق القرارات الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية، وخروج المقاتلين الأجانب من البلاد، حيث كشفت وكالة نوفا الإيطالية، عن وصول طائرتي شحن تركيتين إلى قاعدة الوطية الليبية، منوهة بأن إحدى الطائرتين التركيتين حملت لليبيا أنظمة دفاع جوية تستخدم حصرا من الناتو "حلف شمال الأطلنطي". وذكرت أن الطائرة التركية الثانية حملت لليبيا مواد لوجستية وعناصر من "تركمان" سوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر نوفا الإيطالية: تركيا نقلت أنظمة دفاع جوية تستخدم حصرا من الناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.