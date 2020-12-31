شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: معلومات استخباراتية تكشف تجهيز خبراء إيرانيين للهجوم على مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن ميليشيات الحوثي نفذت الهجوم على مطار عدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال رئيس الوزراء اليمني: معلومات استخباراتية تشير إلى أن خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على مطار عدن.

وأظهرت لقطات فيديو جديدة للحظة وقوع تفجيرات مطار عدن فور وصول أعضاء الحكومة الجديدة إلى عدن لمباشرة عملهم، حيث هرع المواطنين من مكان الحدث في حالة من الخوف والفزع هروبا من أصوات الانفجار الشديدة في المكان، بينما تقوم قوات المطار بالتوجه إلى مكان الانفجار لنقل المصابين، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

وفى وقت سابق أدان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بأشد العبارات، التفجيرات التى وقعت مؤخراً فى مطار عدن، أثناء وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى المطار قادمة من المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس مجلس الشيوخ إلى رئيس مجلس النواب اليمنى سعيد سلطان سعيد البركانى، مؤكداً وقوف مصر حكومة وبرلمانا وشعبا مع الشعب اليمني الشقيق فى هذا المصاب الجلل، الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أبنائه.

وشدد رئيس الشيوخ، على أن المجلس على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تضعف عزيمة الشعب اليمني ولن تثني الحكومة اليمنية عن أداء مهامها الوطنية الموكلة اليها عقب الإنجاز الذي تم فى اتفاق الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعياً الله عز وجل لمن توفاهم الله بالرحمة والمصابين بسرعة الشفاء.