شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: 2020 رغم تحدياته كان عام الإنجازات الرائدة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أن عام 2020 هو عام الانجازات لبلاده، وغرد بن زايد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان فى الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عاماً جديداً، بكل إیجابیة وتفاؤل.. نؤسس فيه لانطلاقتنا التنمویة الكبرى، ونعزز حضورنا في العالم".



محمد بن زايد على تويتر

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، التهنئة للشعب الاماراتى بمناسبة العام الجديد، قائلا، "كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وجه رسالة فى نهاية عام 2020، عن أبرز القيم والانجازات التي خرجوا بها من هذا العام، وغرد بن راشد على حسابه بـ"تويتر"، قائلا، "عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا فى مواجهة التحدى الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، فى رسالته: "2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق فى العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شى وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شىء ومن كل أحد".