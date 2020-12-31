شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن اقتراب إعلان نتائج الطلاب لمرحلة الابتدائية والمتوسطة و الثانوية على أن تُرفع نتائج جميع الطلاب على نظام نور من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب ونتائج الاختبارات وسير العملية التعليمية وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

نظام نور يتيح أيضا خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة.