شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى سارة من «شؤون الحرمين» للمصلين وزوار المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس. وأوضحت أن قرار الفتح يراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). يُذكر أن المملكة سمحت بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها اعتبارا من الأول من نوفمبر الماضي.

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