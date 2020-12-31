بريطانيا تؤجل العودة للمدارس والجامعات مع تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير التعليم البريطاني جافين وليامسون تأجيل عودة المدارس الثانوية والجامعات بعد عطلة عيد الميلاد حتى 18 يناير في ظل تفشي كورونا.



وأوضح في مداخلة في مجلس العموم، الأربعاء، أن الدراسة في معظم المدارس الابتدائية ستعود في 4 يناير/كانون الثاني كما هو مقرر، ولكنها لن تعود هكذا في "عدد صغير من المناطق" بإنجلترا، حيث تم تسجيل مؤشرات إصابة مرتفعة.

وقال الوزير: "علينا فعل كل ما هو ممكن لضمان استمرار الدراسة".

يأتي إعلان وليامسون في حين كشفت بيانات رسمية عن تسجيل 981 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة المتحدة، وهو رقم قياسي للوفيات بسبب المرض منذ أبريل/نيسان الماضي، بالإضافة إلى 50 ألف و23 حالة إيجابية جديدة.