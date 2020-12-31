محمد بن زايد يودع 2020 بتغريدة

وقال ابن زايد" :ودعنا عاماً، رغم تحدیاته، كان في الإمارات عام الإنجازات الرائدة.. ونستقبل عاماً جديداً، بكل إیجابیة وتفاؤل".

وأعرب عن أمنياته في أن تؤسس الإمارات خلال العام الجديد انطلاقتها التنموية الكبرى، وتعزز حضورها في العالم.

وختم ولي عهد أبوظبي تغريدته بالقول: "كل عام وشعبنا وشعوب العالم بخیر وسلام.. ونتمنى أن یكون 2021 بدایة مرحلة عالمیة من التعاون والتعايش والازدهار".

وشهدت تغريدة ابن زايد تفاعلا واسعا من قبل متابعيه، الذين امتدحوا ما حققته الإمارات من تقدم على كافة المستويات، فيما استغل آخرون الفرصة لانتقاد توقيع أبوظبي على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول من 2020.