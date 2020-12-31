محمد بن راشد آل مكتوم يصف عام 2020

وجاء في التغريدة: "عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".
وتابع: "2020
.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد".
٢٠٢٠ علمنا الكثير .. تعلمنا أن القوة في الوحدة .. أن السعادة مع الأسرة .. أن التفوق في العطاء .. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد .. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة .. أن الإمارات فوق كل شي وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 31, 2020
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