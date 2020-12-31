تقرير: 4400 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل بنهاية 2020

وقال التقرير الصادر عن مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، أن عددهم بلغ نحو 4400 معتقل منهم 170 طفلا و40 امرأة، بحسب موقع "عرب 48".

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وأوضحت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة سلوان، في تقريرها السنوي، أن بين هؤلاء المعتقلين نحو 380 معتقلا إداريا.

وتستعين السلطات الإسرائيلية بقانون بريطاني قديم يتيح لها اعتقال الفلسطينيين، لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، قابلة للتجديد دون محاكمة وذلك بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وأضاف التقرير أن:" قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 4634 فلسطينياً/ة خلال عام 2020 من بينهم 543 طفلا، و128 من النساء".

وأُفرجت السلطات الإسرائيلية على مدار العام عن بعض هؤلاء المعتقلين.

وبين التقرير أن عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد بلغ 543 أسيرا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020.

وذكر التقرير أن هناك تسعة نواب معتقلين من بين نواب المجلس التشريعي المنتخبين في دورته الأخيرة.

وشمل التقرير، الذي لم يصدر تعقيب إسرائيلي عليه بعد، شرحا مفصلا لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.