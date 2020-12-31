استطلاعات رأي إسرائيلية: ساعر قد يشكل حكومة دون "الليكود"

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الخميس، بأنه في حال أُجريت الانتخابات الإسرائيلية، حاليا، فإن حزب "الليكود" الحاكم سيحصل على 29 مقعدا فقط، فيما يحصل منافسه "تكفا حدشاه/أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر على 17 مقعدا.

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وأكدت القناة العبرية أنه بحسب هذا الاستطلاع، يمكن لساعر، الذي لم يثبت أن دشن حزبا جديدا قبل أيام قليلة، تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بما يزيد عن 63 مقعدا، مقابل 45 مقعد فقط لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الاستطلاعات نفسها أنه بإمكان جدعون ساعر، الذي انشق عن حزب "الليكود" وتشكيل حزب "أمل جديد"، أن يشكل حكومة بدون الحزب الحاكم والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم)، في وقت تواصل "القائمة المشتركة" (عرب 48) تراجعها، حيث من المتوقع أن تنال 10 مقاعد على الأكثر.

وقبل أسبوع أعلن الكنيست الإسرائيلي حل نفسه، بسبب انتهاء المهلة المحددة وفق القانون لتمرير الميزانية، لتكون إسرائيل على موعد جديد في مارس/آذار المقبل، مع انتخابات هي الرابعة التي تشهدها خلال أقل من عامين.

وفي أبريل/نيسان الماضي وقع غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائد حزب الليكود، اتفاقا ائتلافيا قاد إلى تشكيل الحكومة في مايو/آيار، غير أن تلك الأخيرة شهدت منذ يومها الأول خلافات بين غانتس الذي يمثل حزبه "يسار الوسط" ونتنياهو الذي يقود حزبه اليمين الإسرائيلي.