مصر... 4 قرارات مهمة من السيسي بشأن الدراسة والامتحانات

وأفادت فضائية "سي بي سي" المصرية، بأن الرئيس السيسي، أصدر 4 قرارات جديدة، حول موقف الدراسة وامتحانات نصف العام، المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.
وجاءت قرارات الرئيس المصري كالتالي:
- إجازة نصف العام من 16 يناير/ كانون الثاني حتى 20 فبراير/ شباط المقبل.
- إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني.
- استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل.
- إجراء امتحانات المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني من المنزل بنظام التابلت.
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