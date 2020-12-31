وطبقا لموقع "في الفن" فإن مقدمة البرامج المصرية تعاني من كل أعراض كورونا وبدأت تتلقى بروتوكول العلاج.
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وتأتي إصابة نجوى عقب إصابة زميلها في تقديم برنامج التاسعة على القناة الأولى بالتلفيزيون المصري وائل الإبراشي.
وتقدم نجوى إبراهيم حلقة الخميس من برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وفي حلقة الأسبوع الماضي شاركها حسام حسين تقديم الحلقة بعد إصابة الإبراشي هو الآخر بكورونا.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية قالت نجوى إنها بعد إصابتها بفيروس كورونا، إنها متفائلة، مضيفة" الحمد لله أعراض الفيروس خفيفة، وأنا معزولة في المنزل".
وطالبت نجوى الجميع بضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها، إذ إن الإصابة بالفيروس أصبحت سهلة وسريعة.
يذكر أن الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحرير برنامج" التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، أعلن عبر حسابه الشخصي، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استقرار حالة الإعلامي وائل الابراشي، وعودته إلى منزله، ويستعد للعودة للعمل خلال أيام قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "الإبراشي" زميلها في البرنامج... نجوى إبراهيم تصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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