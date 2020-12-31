سلطنة عمان... وقف العلاوات والامتيازات الخاصة بالوزراء

ونقلت صحيفة "الشبيبة" عن وزارة المالية العمانية بيانا أعلنت فيه وقف صرف البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق.
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يذكر أن عددا كبيرا من العمال الوافدين غادروا سلطنة عمان، خلال أول 11 شهرا من عام 2020، بعدما فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف عمان" عن بيانات حكومية، إن ما يقرب من سدس العمالة الوافدة في السلطنة غادروا البلاد خلال هذه الفترة.
وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن أكثر من 272 ألف عاملا أجنبيا غادروا البلاد، ليصل حجم القوى العاملة غير العمانية في البلاد إلى 1.4 مليون عامل.
وكان معظم العمالة الراحلة من نيبال وأوغندا والهند وباكستان وبنغلاديش ومصر. اعتمدت دول الخليج العربية لعقود على العمال الأجانب غير المهرة والمهرة لتحويل اقتصاداتها.
لكن مع عدم وجود طريق رسمي للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، وعدم وجود شبكات أمان اجتماعي، اضطر العديد من المغتربين الذين فقدوا وظائفهم بسبب إجراءات الحد من انتشار الفيروس إلى العودة إلى ديارهم، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".
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