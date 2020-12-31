الكويت... وصول 3 مليون جرعة من لقاح أكسفورد في 3 شهور بداية من فبراير

وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، سماحها باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد.

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وطبقا لجريدة "القبس" الالكترونية فقد أكدت مصادر بوزارة الصحة أن الكويت تعاقدت على لقاح "أوكسفورد"، وأنه سيصل إلى البلاد على شكل دفعات شهرياً اعتباراً من فبراير.

وأشارت إلى أن الدفعات ستكون بمعدل مليون جرعة بالشهر الواحد، وبإجمالي 3 ملايين جرعة.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن 1.5 مليون نسمة في الكويت سيستفيدون من هذا اللقاح بواقع جرعتين لكل فرد.

وقالت إن استيراد اللقاح لابد وأن يسبقه حصوله على الاعتمادات الرسمية من السلطات المعنية في الكويت وهو ما حدث مع لقاح "اكسفورد".

ونقلت المصادر عن مسئولين في شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد تأكيدهم أن اللقاح سيُؤَمِّن حماية 100% من الأشكال الشديدة التي يتخذها فيروس كورونا.

وأشارت إلى تأكيدهم على أن هذا اللقاح سيقلل عموماً من معدلات دخول المستشفيات للمصابين بالفيروس، التي ترتفع بينها نسب الوفيات، فضلاً عن تخفيفه الضغوط على المرافق الصحية والعاملين فيها.

ولفتت المصادر إلى أن المسئولين في وزارة الصحة الكويتية سيعملون على تسريع وتيرة دخول اللقاح للبلاد، على أن يتم اعتباراً من فبراير المقبل، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والترخيص للاستخدام المحلي.

ولفتت إلى أن الوكيل المحلي للقاح تقدم بأوراق ومستندات اللقاح قبل نحو شهر إلى قطاع الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة، تمهيداً للبدء بإجراءات نقله وشحنه للبلاد فور الحصول على موافقة الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن تخزين لقاح أسترازينيكا سيكون في الثلاجة العادية، وبدرجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية، وهو الأمر الذي يسهل من عملية شحنه ونقله وتخزينه، مقارنة بلقاحات أخرى تحتاج لحفظها درجات حرارة منخفضة جداً.