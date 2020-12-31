شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة للحظة وقوع انفجار مطار عدن وفزع المواطنين فى مكان الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت لقطات فيديو جديدة للحظة وقوع تفجيرات مطار عدن فور وصول أعضاء الحكومة الجديدة إلى عدن لمباشرة عملهم، حيث هرع المواطنين من مكان الحدث في حالة من الخوف والفزع هروبا من أصوات الانفجار الشديدة في المكان، بينما تقوم قوات المطار بالتوجه إلى مكان الانفجار لنقل المصابين، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.



لقطات جديدة من انفجار مطار عدن

ووقع الهجوم الارهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.

فيما قال معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، إن الحكومة اليمنية ستواصل أداء مهامها، بعد التفجير الذى شهدته مدينة عدن، ومتابعا "سننتصر فى هذه المعركة وأن الهجوم الغادر يضع الحكومة فى قلب مسؤولياتها، ومهمتها إنهاء انقلاب الحوثيين، مستطردا: لا نقبل بغير النصر فى هذه المعركة.

وتابع رئيس وزراء اليمن، سنواصل مهمة استعادة الدولة، ولن تثنينا أيادى الإرهاب والغدر عن استكمال النصر، موضحًا أن الحكومة فى عدن لتبقى وتمارس مسؤولياتها، موضحا أن الهجوم الغادر والجبان والإرهابي الذى استهدف مطار عدن الدولى بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية، يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها وهى مهمة إنهاء انتهاكات الحوثيين واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع بلادنا، الحكومة في عدن.