شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 56 مركبة «مرسيدس GLC» لخلل بوحدة التحكم في التوجيه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس استدعاء 56 مركبة مرسيدس “GLC” موديل 2020 .
وأوضحت التجارة أن سبب الاستدعاء يعود لوجود خلل في ضفيرة أسلاك وحدة التحكم في التوجيه قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التحكم الكهربائي للمقود مما يزيد من خطر وقوع حادث واحتمالية حدوث إلتماس كهربائي قد يتسبب في نشوب حريق .
وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط :هنا،كما يمكن التواصل مع الشركة لفحص ضفيرة الأسلاك واستبدالها مجاناً.
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