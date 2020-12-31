شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: قواتنا المسلحة سيطرت على كل أراضى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية السودان عمر قمر الدين، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة السودانية باتت تسيطر على كل أراضي السودان.

وكان قد قال مستشار رئيس وزراء السودان، جمعة كندة، إنه من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية، موضحا أن الميليشيات الإثيوبية هي من فجرت الوضع على الحدود.

وأضاف مستشار رئيس وزراء السودان أن نظام الرئيس السودانى السابق عمر البشير صمت عن اقتحام إثيوبيا لحدودنا، متابعا: "نسعى للحل مع إثيوبيا ولكن مع الحفاظ على حدودنا".