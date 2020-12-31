شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يوجه ضربات لأهداف حوثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات مقاتلة تابعة للتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، أهدافا في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون اليوم الخميس، ردا على هجمات على مدينة عدن الجنوبية الساحلية أمس وقعت لدى وصول مسؤولين من الحكومة إلى هناك.

واتهم التحالف جماعة الحوثي التي يقاتلها منذ ست سنوات بشن الهجوم على مطار عدن وهجوم آخر على القصر الرئاسي.

وقال سكان إن ضربات التحالف اليوم الخميس أصابت مطار صنعاء وعدة مواقع أخرى في المدينة وما حولها. وأضافوا أنهم سمعوا دوى انفجارات وحلقت طائرات في السماء لبضع ساعات.

وقُتل 22 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم أمس الأربعاء على مطار عدن بعد لحظات من هبوط طائرة تقل وزراء حكومة جديدة. ووقع هجوم آخر على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن والذي نُقل إليه أعضاء الحكومة بسلام.

وقال التحالف إنه أسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون حاولت استهداف قصر المعاشيق.

وأضاف البيان "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن اليوم، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في بيان إن ثلاثة من موظفيها قتلوا في الهجوم كذلك.

وقال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن جميع أعضاء الحكومة بخير وسيبقون في عدن رغم الهجوم.