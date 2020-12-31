الكويت تؤكد استمرار حظر الرحلات التجارية المباشرة مع 35 دولة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي بالانابة المهندس صالح الفداغي، إعادة تشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم السبت المقبل، وفق الاشتراطات الصحية والتعاميم الصادرة بهذا الشأن.

وقال الفداغي - في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الطيران التجاري القادم من الدول عالية الخطورة مازال محظورا كما كان قبل قرار التعليق؛ حيث مازالت قائمة الدول كما هي 35 دولة محظور الطيران القادم منها؛ وذلك للمحافظة على استقرار المنظومة الصحية في البلاد.



وأضاف أنه بالنسبة للشروط الصحية المطلوبة من القادمين الى مطار الكويت الدولي، فأهمها التسجيل في تطبيق "شلونك" الذي أطلقته وزارة الصحة، إضافة إلى ضرورة إبراز شهادة (PCR) قبل صعود الطائرة مدتها 96 ساعة من وقت أخذ العينة حتى القبول على الرحلة تثبت سلبية الإصابة من فيروس (كوفيد-19)، موضحا أن جميع المسافرين القادمين إلى الكويت، سيخضعون للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، التزاما بالاشتراطات الوقائية للسلطات الصحية.



وأشار الفداغي، إلى أنه بالنسبة للمسافرين من الكويت، فأنه لابد من قيامهم بالتسجيل في منصة "كويت - مسافر"، وكذلك حصول المواطنين الكويتيين على تأمين صحي خلال فترة السفر يغطي الإصابة بـ(كوفيد-19)، إضافة إلى توقيع المواطنين على إقرار التعهد المتوفر حاليا على منصة "كويت - مسافر"، مشيرا إلى أهمية معرفة الراكب المغادر للشروط الصحية المطلوبة في المطار الذي سيغادر له، وضرورة الحصول على شهادة (PCR) تثبت سلبية الاصابة للدول التي تتطلب ذلك.