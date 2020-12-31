شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أردنية تصدر قرارا بحل نقابة المعلمين الإخوانية وحبس أعضاء مجلسها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر القضاء الأردنى قبل قليل، قرارا بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية لمدة عام، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.
كان النائب العام الأردني أصدر فى 25 يوليو الماضى، قرارا بـ"كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين".
كان مجلس نقابة المعلمين بالأردن ، قد أعلن إضرابا عن العمل العام الماضي، كان بمثابة أطول إضراب من نوعه عرفته البلاد، حيث أدى إلى إغلاق المدارس، في مختلف أنحاء الأردن لشهر كامل. دون إكتراث لمصلحة الطالب والأسرة الأردنية.
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