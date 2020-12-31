شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا فى عدد الإصابات اليومية بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 50 وفاةً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 137216 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 4620 وفاةً.

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