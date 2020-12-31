شكرا لقرائتكم خبر عن رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال نظام نور بدءاً من اليوم الخميس.

وأضافت: “الوزارة تبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام”، وللاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال رقم السجل المدني فقط (الهوية الوطنية) عبر الرابط التالي: “هنا“.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد عبّر عن شكره للطلاب على تميزهم في متابعة الدروس عبر المنصات الإلكترونية، كما شكر أعضاء هيئة التدريس على تفانيهم وعطائهم خلال هذا الفصل الدراسي.