شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمير الرياض يُدشن عن بُعد حفل انطلاق فعاليات مهرجان الحمضيات الخامس بمحافظة الحريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، عصر اليوم، حفل انطلاق فعاليات مهرجان الحمضيات الخامس بمحافظة الحريق، حيث سيقوم سموه بتدشين حفل الافتتاح “عن بعد” في مكتبه بقصر الحكم بالرياض.

وسيقام حفل خطابي بهذه المناسبة في خيمة الضيافة بمقر المهرجان بالحريق في الساعة الرابعة عصراً، وسيراعى فيه كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية امتثالا لتوجيه أمير منطقة الرياض، حيث سيقتصر الحفل على عدد محدود من ممثلي الجهات الحكومية والرعاة والداعمين.

من جهته، ثمن محافظ الحريق الأستاذ محمد بن ناصر الجرباء هذه الرعاية الكريمة، وقدّم باسمه واسم أهالي محافظة الحريق والمراكز التابعة لها، شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض لرعايته مهرجان الحمضيات، ونوه بالاهتمام والدعم والرعاية التي تحظى بها محافظة الحريق.