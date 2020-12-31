شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن الاحتيال عبر منصات البيع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 4 وافدين امتهنوا التواصل عبر منصات البيع الإلكتروني، وإيهام مسؤولي خدمات العملاء برغبتهم في الشراء وتزويدهم بحوالات بنكية لإيهامهم أنهم قاموا بتحويل المبالغ، وبعد استلام البضائع يقومون ببيعها.

وأوضح “سناب الداخلية” أن المتهمين أقروا بارتكاب 40 حادِثة بذات الأسلوب، واستولوا على مبالغ مالية تجاوزت 350 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأبان أن أعضاء التشكيل العصابي من مخالفي نظام الإقامة، وهم سوري ويمني واثنان من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والرابع من العمر.