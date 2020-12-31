اخبار الخليج

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: سوريا وإيران لا يشكلان تهديدا وجوديا 

0 نشر
0 تبليغ

© AFP 2020 / JACK GUEZ

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، حوارا مع آيزنكوت، أكد من خلاله أن التهديدات الأمنية التي تشكلها سوريا ولبنان وإيران على إسرائيل لا تعتبر تهديدا وجوديا، وبلاده قادرة على التعامل مع هذه التهديدات، ولديها تفوق عسكري على هذه الدول.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق على أن بلاده بحاجة إلى قيادة جديدة، وإعادة ثقة المواطنين بمنظومة فرض القانون بالدولة، منوها إلى أنه لن يقحم نفسه مرة ثانية في الساحة السياسية.

وأكد الجنرال غادي آيزنكوت أن على إسرائيل الحذر من الانزلاق نحو دولة ثنائية القومية، من خلال السيطرة على سكان الضفة الغربية، لأن هذا سيشكل خطرا على دولة إسرائيل.

وطالب آيزنكوت التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى في قطاع غزة، يضمن عدم إطلاق الصواريخ والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين، وربط أي تطوير بغزة بنزع السلاح والصواريخ.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: سوريا وإيران لا يشكلان تهديدا وجوديا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا