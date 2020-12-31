رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: سوريا وإيران لا يشكلان تهديدا وجوديا 

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وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، حوارا مع آيزنكوت، أكد من خلاله أن التهديدات الأمنية التي تشكلها سوريا ولبنان وإيران على إسرائيل لا تعتبر تهديدا وجوديا، وبلاده قادرة على التعامل مع هذه التهديدات، ولديها تفوق عسكري على هذه الدول.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق على أن بلاده بحاجة إلى قيادة جديدة، وإعادة ثقة المواطنين بمنظومة فرض القانون بالدولة، منوها إلى أنه لن يقحم نفسه مرة ثانية في الساحة السياسية.

وأكد الجنرال غادي آيزنكوت أن على إسرائيل الحذر من الانزلاق نحو دولة ثنائية القومية، من خلال السيطرة على سكان الضفة الغربية، لأن هذا سيشكل خطرا على دولة إسرائيل.

وطالب آيزنكوت التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى في قطاع غزة، يضمن عدم إطلاق الصواريخ والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين، وربط أي تطوير بغزة بنزع السلاح والصواريخ.