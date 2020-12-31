مصر تعلن نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 أشهر

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وأضاف أنه "جرى تقييم الموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية بعدما تم إجراء تقييم شامل لمهاراتهم في اللغتين العربية والإنجليزية، والحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، وذلك عن طريق برامج عالمية، وبعدما ظهرت نتائج التقييم، جرى إيضاح البرامج التدريبية التي يحتاجها كل موظف طبقا لتقييمه".
وكشف أن "عدد الموظفين الذين جرى اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يزيد عن 50 ألف، وقبل منتصف العام المقبل ستكون كل التدريبات الخاصة بهم قد انتهت"، مشيرا إلى أنه "يتم تدريب الموظفين على بعض البرامج المتخصصة مثل برنامج إدارة شؤون العاملين والموارد البشرية".
وأوضح، أنه "سيجرى نقل هذا العدد من الموظفين في فترة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وستنتقل 119 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها دواوين الوزارات بالإضافة إلى مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ".
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