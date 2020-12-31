الأردن... قرار قضائي أولي بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة سنة

ونقلت قناة "المملكة"، اليوم الخميس، عن المستشار القانوني بسام فريحات، محامي نقابة المعلمين، أنه "جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة، بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة، والعمل جار على تكفيلهم".

سبق أن قرر نائب عام عمّان، الدكتور حسن العبداللات، في 25 تموز/ يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وجرى "الإفراج عن جميع الأعضاء" في 23 آب/ أغسطس.

وأعلن وزير التربية والتعليم الأردني، تيسير النعيمي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين، إداريا وماليا، برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية، نواف العجارمة، عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة، ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.

جدير بالذكر أن النقابة قد نفذت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي أطول إضراب في تاريخ الأردن للحصول على علاوات للمعلمين.