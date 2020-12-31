شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق «أبشر» الجديد.. تعرّف على الخدمات المتاحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أطلقت منصة “أبشر” اليوم الخميس، تطبيقها الجديد كليّاً، بنسخته التجريبية “أبشر أفراد”، و”أبشر أعمال”، للأجهزة الذكية “أندرويد” و”أبل”.

وكشفت المنصة عن أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق الجديد، حيث يتيح العديد من الخدمات الاستعلامية بالمنصة ومنها: (إبراز الهوية الرقمية، تجديد جواز السفر، تجديد رخصة القيادة، الوثائق المفقودة، تقدير، إدارة المواعيد، إدارة التفاوض، توصيل الوثائق، عقود الإيجار، إدارة طلبات القبول، إدارة تأشيرات الزيارة).

وأوضحت أنه يمكن الدخول على الروابط التالية لتحميل “أبشر أفراد” لأجهزةأبل، ولأجهزةأندرويد، ولتحميل “أبشر أعمال لأجهزةأبل، وأجهزةأندرويد.