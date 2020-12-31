العراق يدين تفجير مطار عدن ويؤكد وقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب

بغداد- سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف، في بيان اليوم "يُعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للتفجير الذي طالَ مطار عدن في اليمن والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين".

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وأضاف الصحاف "نُقدِّم تعازينا لليمن الشقيق، ونؤكِّد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف".

يذكر أن هجوما استهدف الحكومة اليمنية الجديدة فور وصولها إلى مطار عدن الدولي، أمس الأربعاء، قادمةً من السعودية، اتهمت الداخلية اليمنية، جماعة "أنصار الله" الحوثيين بتنفيذه بـ "4 صواريخ باليستية"، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 110 آخرين، وفقا لأحدث حصيلة لوزارة الصحة اليمنية.

وعقب ذلك توالت ردود الأفعال الدولية والعربية المنددة بالهجوم على مطار عدن.

وعادت الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، أمس، لممارسة مهامها تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وآلية تسريعه المقدمة من السعودية، في 29 تموز/ يوليو الماضي، والذي تم التوصل إليه لإنهاء التصعيد والقتال بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة، 5 منها من نصيب المجلس الانتقالي الجنوبي، وفقاً لاتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.