شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: متوسط الإنفاق الاستهلاكي شهرياً بلغ 82 مليار ريال.. وهذا القطاع يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة من البنك المركزي والهيئة العامة للإحصاء عن تجاوز متوسط الإنفاق الاستهلاكي في المملكة شهريا مستوى الـ82 مليارا خلال العام الجاري وبما قيمته 2.7 مليار يوميا، مسجلا 893.53 مليار ريال إلى نهاية نوفمبر.

ووفقاً لـ”الوطن” شكلت السحوبات النقدية منها نسبة 64.2% بما يعادل نحو 573.826 مليار ريال خلال أول 334 يوما من العام الجاري.

واستحوذت ثلاثة قطاعات على النصيب الأكبر من الإنفاق الاستهلاكي؛ حيث بلغت مستويات إنفاق قطاع المشروبات والأطعمة 56.8 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والمقاهي بـ35.186 مليار ريال، وثالثا قطاع الصحة بنحو 27 مليار ريال، ثم قطاع الملابس والأحذية بقيمة 24.56 مليار ريال.

وارتفعت عمليات نقاط البيع منذ بداية العام إلى نحو 320 مليار ريال، مقابل 259 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي بما يعادل 60.84 مليار ريال لترتفع بنسبة 23.50%.

وعلى أساس سنوي تراجع حجم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10.6% منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 2020، وذلك على أساس سنوي بما قيمته 106 مليارات ريال. وبلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي المتمثل في مجموع السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي، وقيمة المبيعات عبر نقاط البيع نحو 893.53 مليار ريال خلال 11 شهرا، مقابل 999.5 مليار ريال بالفترة نفسها من عام 2019.