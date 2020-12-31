شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية تنصح المتعافين من «كورونا» بأخذ اللقاح المضاد للفيروس.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت استشارية مكافحة العدوى الدكتورة شادن وفا، من أصيبوا سابقاً بفيروس “كورونا” المُستجد بأخذ اللقاح.

وقالت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إنه من الأفضل لمن أصيب بفيروس “كورونا” سابقاً أخذ اللقاح، كون الفيروس مُتغيراً، كما أن بعض من أصيبوا بأعراض خفيفة لم تتكون لديهم الأجسام المضادة بنسبة كافية لمقاومة الفيروس.

ولفتت إلى أن التأثير المتوقع لتحور الفيروس على فاعلية اللقاح سيكون بسيطاً ولا يُذكر، مشيرةً إلى أن لقاحي “كورونا” والإنفلونزا الموسمية لا يتعارضان ولا يغني أحدهما عن الآخر.